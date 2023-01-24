Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» уже можно скачать на Xbox Series

Пользователи Сети публикуют изображения, на которых можно увидеть, что предварительная загрузка игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» стартовала для владельцев консолей Xbox Series. Судя по всему, на PS5 предзагрузка ещё не стартовала.

Размер Hogwarts Legacy на Xbox Series составляет 76 ГБ. Вероятнее всего, столько же проект будет занимать и на PS5, поскольку обычно размеры игр на платформах совпадают за редким исключением.

Фото: Reddit

Hogwarts Legacy — ролевой экшен по «Гарри Поттеру», в котором игрокам нужно будет взять на себя роль ученика Хогвартса и познать все тайны магического искусства.

Hogwarts Legacy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series 10 февраля, а позже доберётся до PS4 и Xbox One. Летом игра выйдет на Nintendo Switch.