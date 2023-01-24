В Китае полностью выключили серверы World of Warcraft, Overwatch 2 и других игр Blizzard

23 января истекло соглашение между Activision Blizzard и китайской NetEase. Обе компании так и не смогли договориться о сотрудничестве, из-за чего серверы World of Warcraft, Overwatch и других крайне популярных игр теперь недоступны в Китае.

Вот так выглядит невозможность подключиться к серверам Overwatch 2 в Китае Фото: Weibo

Конечно, полноценное отключение культовых игр Blizzard не прошло даром для игроков. Прямо перед официальным отключением китайские геймеры устроили массовые сходки, где они прощались со своими персонажами и делали скриншоты на память.

Одна из сходок в World of Warcraft выглядела как-то так Фото: Weibo

Конечно, китайские игроки всё ещё могут играть в проекты Blizzard, однако для этого им нужно перейти на азиатские серверы и создать новых персонажей. Кроме того, задержка в других странах составит почти 200 мс, поэтому многим фанатам придётся мириться с новыми ограничениями.