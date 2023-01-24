Глава Netflix: мы никогда не отменяли по-настоящему успешные сериалы

За последние месяцы Netflix отменил множество популярных проектов в духе только стартовавшего «1899» от авторов «Тьмы». При этом в компании никогда толком не сообщали, с чем связано продление одного сериала и неожиданная отмена другого.
Сооснователь Netflix Рид Хастингс, который совсем скоро уйдёт со своего поста, дал большое интервью Bloomberg. В нём топ-менеджер рассказал, как именно принимают решения с отменой или продлением сериалов. По его словам, в Netflix никогда не отменяли по-настоящему успешные шоу, а ключ к этой самой успешности заключается в нахождении нужной аудитории.
Мы никогда не отменяли успешные сериалы. Многие шоу бывают отличными, но обращаются к очень небольшой аудитории при очень большом бюджете. Ключевой момент здесь в том, что вы должны уметь общаться с небольшой аудиторией при небольшом бюджете и с большой аудиторией при большом бюджете. Если у вас получается держать этот баланс, то вы можете снимать подобные сериалы вечно.
Недавним хитом Netflix стал «Уэнсдей» — сериал по вселенной «Семейки Аддамс» с Дженой Ортегой в главной роли. Шоу занимает третью строчку в списке самых популярных шоу онлайн-кинотеатра, уступая лишь «Очень странным делам» и «Игре в кальмара».
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