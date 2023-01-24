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Скоро начнётся финальное тестирование Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact

Скоро начнётся финальное тестирование Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact
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Компания HoYoverse, издавшая популярную игру Genshin Impact, рассказала, что 10 февраля этого года стартует финальный этап закрытого бета-тестирования космической ролевой игры Honkai: Star Rail.

Отмечается, что в рамках бета-теста будут представлены новые персонажи, локации и игровые функции для большего погружения в игровой процесс и сюжетную линию проекта. Регистрация на финальное закрытое бета-тестирование доступна на официальном сайте.

В ролике, посвящённом финальному этапу бета-тестирования, можно увидеть основных персонажей игры и различные локации.

В рамках финального закрытого бета-теста игроки смогут познакомиться с основным сюжетом на космической станции «Герта», отправиться в экспедицию на Ярило-VI и посетить корабль Лофу Сяньчжоу.

В Honkai: Star Rail можно поиграть на ПК, iOS и Android.

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Заглавное фото: HoYoverse

Источник: «Чемпионат»

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