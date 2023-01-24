Ubisoft наняла разработчика Battlefield 5 для работы над инклюзивностью своих игр

Ubisoft объявила о найме Бернда Димера — творческого директора Star Wars: Battlefront 2 и Battlefield 5. В компании он получил должность вице-президента по социальному опыту, где он будет отвечать за некие социальные элементы в играх корпорации.

В Ubisoft заявили, что Димер поможет создать более инклюзивное, позитивное и привлекательное социальное пространство в играх компании. Сам разработчик отметил, что очень рад присоединиться к французскому гиганту и с нетерпением ждёт того, чтобы изменить сетевую составляющую проектов компании к лучшему.

Бернд Димер — один из ветеранов игровой индустрии, который также успел поработать над Horizon: Zero Dawn и серией Crysis. На протяжении своей карьеры специалист работал на разных должностях: от креативного директора до геймдизайнера.