Ubisoft наняла разработчика Battlefield 5 для работы над инклюзивностью своих игр

Ubisoft объявила о найме Бернда Димера — творческого директора Star Wars: Battlefront 2 и Battlefield 5. В компании он получил должность вице-президента по социальному опыту, где он будет отвечать за некие социальные элементы в играх корпорации.
В Ubisoft заявили, что Димер поможет создать более инклюзивное, позитивное и привлекательное социальное пространство в играх компании. Сам разработчик отметил, что очень рад присоединиться к французскому гиганту и с нетерпением ждёт того, чтобы изменить сетевую составляющую проектов компании к лучшему.
Бернд Димер — один из ветеранов игровой индустрии, который также успел поработать над Horizon: Zero Dawn и серией Crysis. На протяжении своей карьеры специалист работал на разных должностях: от креативного директора до геймдизайнера.
- 24 января 2023
-
15:08
-
14:38
-
14:36
-
14:15
-
13:42
-
13:39
-
13:07
-
13:03
-
12:10
-
11:32
-
11:10
-
10:25
-
10:14
-
09:30
-
03:19
-
02:25
- 23 января 2023
-
20:12
-
20:07
-
19:42
-
19:27
-
18:53
-
18:28
-
17:57
-
17:35
-
17:20
-
17:07
-
16:34
-
16:17
-
16:11
-
15:50
-
15:42
-
15:06
-
15:00
-
14:52
-
14:39