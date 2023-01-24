Создатели «Смешариков» предупредили о проблемах из-за санкций против России

Недавно гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина рассказала РБК о влиянии санкций на российскую анимацию, показах отечественных мультфильмов в Европе и Великобритании и другом. В портфолио «Рики» входят детские медиапроекты. В их числе: «Смешарики», «Фиксики», «ПинКод» и другие проекты.
Немчина сообщила, что до 2022 года международные сделки приносили до 40% выручки, но по итогам 2022-го их доля сократилась до 25-30%. Всё дело в санкциях со стороны многих стран, но, несмотря на это, ранее заключённые контракты с иностранными партнёрами остались в силе.
В 2023 году группа компаний «Рики» будет делать акцент на франшизе «Смешарики».
В 2023 году франшизе «Смешарики» исполняется 20 лет, поэтому большинство планов по развитию компании на год будет связано с ними. Кроме того, мы видим перспективу в расширении музыкального направления, цифровой дистрибуции песен из наших сериалов, в том числе «Фиксиков» и «Малышариков», на стриминговые платформы.
Из-за различных ограничений анимационная отрасль испытывает проблемы. Это касается технического обеспечения и лицензий на программное обеспечение. По словам Немчиной, оборудования хватит на два-три года работы, а дальше придётся надеяться на помощь Министерства цифрового развития. Притом лицензии на западное ПО истекут уже этим летом.
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