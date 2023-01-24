Опробовать Forspoken на ПК сможет любой желающий

Студия Luminous Productions объявила о выпуске демо-версии Forspoken, которую можно будет скачать вместе с полноценным релизом игры 24 января. Таким образом разработчики дадут опробовать новинку геймерам не только с точки зрения геймплея, но и производительности, ведь у игры очень высокие системные требования.

Ранее аналогичное демо выходило эксклюзивно для PS5, однако в скором времени ознакомиться с проектом от авторов Final Fantasy 15 смогут пользователи Steam, Microsoft Store и Epic Games Store. Пробная версия станет доступна после 20:00 мск.

Интересно, что для обзора прессе выдавали Forspoken исключительно на PS5, где новинка работает очень нестабильно. Возможно, оптимизация игры на ПК вызовет ещё больше вопросов у игроков и экспертов.