Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Должен же он ошибиться». Вышел трейлер сериала «Фишер» про страшного маньяка из СССР

«Должен же он ошибиться». Вышел трейлер сериала «Фишер» про страшного маньяка из СССР
Комментарии

Онлайн-сервис More.tv опубликовал полноценный трейлер сериала «Фишер». Шоу расскажет про одного из самых страшных маньяков СССР, которого боялись обычные люди. Сериал помечен возрастным ограничением — «18+».

Сам по себе ролик очень мрачный. В нём ключевые герои пытаются разобраться в убийствах мальчиков и найти преступника, но у них ничего не выходит. Судя по всему, в шоу будут откровенные и жестокие сцены. Подобное было в шоу «Чикатило» Сарика Андреасяна.

Сюжет сериала развернётся в 1980-х и расскажет о том, как следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская пытаются поймать жестокого маньяка, убивающего мальчиков.

Главные роли исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич. Первый эпизод выйдет в More.tv уже 8 февраля.

Вторая серия сериала The Last of Us — герои встретили щелкунов и орды заражённых Вторая серия сериала The Last of Us — герои встретили щелкунов и орды заражённых
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023