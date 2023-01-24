«Должен же он ошибиться». Вышел трейлер сериала «Фишер» про страшного маньяка из СССР

Онлайн-сервис More.tv опубликовал полноценный трейлер сериала «Фишер». Шоу расскажет про одного из самых страшных маньяков СССР, которого боялись обычные люди. Сериал помечен возрастным ограничением — «18+».

Сам по себе ролик очень мрачный. В нём ключевые герои пытаются разобраться в убийствах мальчиков и найти преступника, но у них ничего не выходит. Судя по всему, в шоу будут откровенные и жестокие сцены. Подобное было в шоу «Чикатило» Сарика Андреасяна.

Сюжет сериала развернётся в 1980-х и расскажет о том, как следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская пытаются поймать жестокого маньяка, убивающего мальчиков.

Главные роли исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич. Первый эпизод выйдет в More.tv уже 8 февраля.