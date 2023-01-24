Второй эпизод The Last of Us детально сравнили с ремейком на PS5
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В материале присутствуют спойлеры игры и сериала The Last of Us.
По уже сложившейся традиции издание IGN выпустило сравнение второго эпизода сериала The Last of Us с ремейком оригинальной игры на PS5, вышедшей прошлой осенью.
Как оказалось, некоторые сцены практически без изменений перешли в шоу. И речь идёт не только о каких-то общих планах, но и о диалогах. При этом создатели немного изменили смерть героини Тесс: в игре она сражается с сотрудниками FEDRA, а в сериале умирает от встречи с толпой заражённых. В целом приверженность к оригинальной игре резко выделяет сериал The Last of Us в сравнении с другими адаптациями.
Игра и сериал
Фото: IGN
Третий эпизод сериала The Last of Us выйдет 30 января. Финальная, девятая серия выйдет 12 марта.
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