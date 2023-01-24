Видео: Брендан Фрейзер посетил спецпоказ «Мумии» и поблагодарил зрителей за поддержку

20 января в Лондоне состоялся специальный показ двух частей «Мумии», в которых сыграл Брендан Фрейзер. Большим сюрпризом для зрителей стало то, что актёр лично посетил мероприятие, где он поделился своими эмоциями от съёмок в фильме.

По словам Фрейзера, авторы и сами не знали, какой вообще получится первая часть. И первые тест-показы проходили именно в Великобритании, после чего стало понятно, что создатели сняли приключенческий боевик. Он поблагодарил за это публику и заявил, что для него подобные показы очень много значат.

Спасибо, что вы здесь. Мы понятия не имели, каким получится фильм, когда снимали его. Мы не знали, будет это комедия, боевик, хоррор, мелодрама или всё вместе. Мы ничего не знали, пока не провели тестовые показы перед британскими зрителями. Спасибо вам за это.

В конце своей речи актёр также призвал зрителей сходить на его новый фильм — «Кит». В нём Брендан играет очень тучного человека, который набрал вес из-за глубокой депрессии. За роль в ленте актёр получил главный приз по версии Critics Choice Award.