«Кот в сапогах 2» собрал $ 300 млн. Это третий результат среди мультиков с 2020 года
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Издание Deadline сообщило, что мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» собрал в мировом прокате $ 300 млн. С учётом того, что лента уже вышла в онлайне, это очень неплохие результаты.
За всё время с начала пандемии COVID-19 картина показала третий результат среди анимационных проектов. На первом месте находятся «Миньоны: Грювитация», а на втором расположился мультфильм «Зверопой 2». «Кот в сапогах 2» наверняка соберёт ещё больше, но вряд ли перегонит первые два проекта.
«Кот в сапогах 2»— продолжение первой части, в которой рассказывалось про известного персонажа из франшизы «Шрэк». С нашими впечатлениями от мультфильма можно ознакомиться в материале ниже. Проект оказался очень достойным и интересным.
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