Создатели Shadow Tactics и Desperados 3 анонсировали свою новую игру. Она про пиратов

Студия Mimimi Games, известная по Shadow Tactics: Blades of the Shogun и Desperados 3, анонсировала свою следующую игру — Shadow Gambit: The Cursed Crew.
Разработчики в очередной раз сменят сеттинг: вместо ниндзя и Дикого Запада теперь под управлением окажется пиратское судно. Задача игрока — присоединиться к проклятой команде призрачного корабля, противостоять зловещей армии Инквизитора и добраться до таинственного сокровища легендарного капитана Мордехая.
Помимо пиратского антуража, студия впервые полностью погрузится в фэнтези. Как отмечает Mimimi Games, геймплей прошлых игр был ограничен реализмом, но в Shadow Gambit команда пойдёт куда дальше. Ждите магию, говорящие призрачные корабли и разные сверхъестественные умения у проклятых пиратов.
Кинематографический трейлер
Ещё одним важным изменением станут механики «быстрых сохранений и быстрых загрузок» — их сделают частью повествования и мира. Теперь квиксейвы и квиклоады связаны с призрачным кораблём игрока, Красной Марли. Это судно позволяет манипулировать потоком времени.
Персонажи даже будут реагировать на использование этой возможности. Что самое главное, она сыграет важную роль в основном сюжете — но об этом мы поговорим позже.
Последним важным нововведением станет сам призрачный корабль. Он ожидаемо выступит эдаким домом для персонажей, откуда можно выбирать следующее задание и общаться с напарниками. Высаживаться на миссии можно даже с разных сторон — каждый остров сделан вручную, чтобы создать как можно больше уникальных и неповторимых ситуаций.
Геймплейный трейлер
Shadow Gambit: The Cursed Crew выйдет до конца 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
Скриншоты
Фото: Mimimi Games
Фото: Mimimi Games
Фото: Mimimi Games
Фото: Mimimi Games
Фото: Mimimi Games
Фото: Mimimi Games
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