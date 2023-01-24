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Российский документальный фильм «Выход» номинировали на «Оскар-2023»

Российский документальный фильм «Выход» номинировали на «Оскар-2023»
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24 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии «Оскар-2023». В категорию «Лучший документальный короткометражный фильм» попала российская лента «Выход» от Максима и Евгении Арбугаевых. 25-минутную картину можно посмотреть полностью бесплатно на YouTube.

«Выход» — меланхоличная короткометражная лента, рассказывающая о жизни на берегу Чукотского моря учёного-отшельника Максима Чакилева. Фильм поднимает тему глобального потепления на примере моржей, которые всё чаще и чаще начали мигрировать на сушу и погибать вследствие таянья арктических льдов.

Церемония «Оскар-2023» пройдёт 12 марта в Лос-Анджелесе. Обо всех номинациях мы рассказали в отдельном материале.

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