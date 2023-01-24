Глава киновселенной Marvel: люди никогда не устанут от супергероев

Последние 15 лет кинематограф буквально захватили супергерои. Главной студией по производству кинокомиксов стала Marvel, фильмы которой собрали более $ 27 млрд. Самое интересное, что с недавних пор тренд на супергероев, кажется, потихоньку уходит: ни один из фильмов студии за год не собрал больше $ 1 млрд. Зрителям как будто надоели герои в трико, и они начали отдавать предпочтение другим блокбастерам в духе «Топ Гана: Мэверик» с Томом Крузом и «Аватара 2» Джеймса Кэмерона.
Глава киновселенной Marvel Кевин Файги не считает, что люди когда-нибудь устанут от супергероев и перестанут смотреть про них кино. По его словам, комиксы — это такие же книги, у которых необъятный простор для различных экранизаций.
Я не очень понимаю, почему люди могут устать от супергероев. Потому что для меня это было всё равно что сказать после просмотра «Унесённых ветром»: «Ну, сколько еще фильмов можно снять по романам?». Как вы думаете, люди когда-нибудь перестанут смотреть фильмы, снятые по книгам?
Вы бы никогда не спросили об этом, потому что у большинства людей есть врождённое понимание того, что книга может быть чем угодно. В романе может быть какая угодно история. Всё зависит от того, какую историю вы рассказываете.
Файги отметил, что комиксы Marvel рассказывают истории уже больше 80 лет и не теряют своей популярности. Задача компании в том, чтобы адаптировать истории в киноформат, используя все достоинства кинематографа.
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