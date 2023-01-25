Якутскую The Day Before перенесли аж на восемь месяцев

Якутская студия Fntastic объявила о переносе своего сурвайвала The Day Before. Игра ожидалась уже в начале марта, но теперь релиз состоится не раньше 10 ноября этого года. Релиз отодвинули аж на восемь месяцев.
В качестве причины авторы указали проблемы с правами на игру. Якобы неизвестный злоумышленник зарегистрировал торговую марку The Day Before в США и удалил проект из Steam. Команда выясняет все обстоятельства, но что-то конкретное сказать пока не может.
Фото: Twitter
Разработчики не забыли и про свежее геймплейное видео, которое обещали показать в ближайшее время. По словам авторов, перед тем, как показать игровой процесс, они проконсультируются с юристами.
The Day Before — сурвайвал-экшен в открытом мире. Игру разрабатывают для ПК, PS5 и Xbox Series.
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