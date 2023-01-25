Стала известна причина массового сбоя интернета в России

Массовый сбой в российском интернете, который произошёл утром 25 января, оказался вызван не блокировкой со стороны Роскомнадзора или проблемами у провайдеров. Как оказалось, дело в проблеме с CDN-серверами провайдера Akamai. Их используют для защиты от DoS-атак.

При этом сбой произошёл не только в России. О сбоях также сообщали как минимум в Великобритании и Германии.

Среди самых популярных клиентов Akamai стоит отметить Adobe, Apple, AMD, Amazon, BBC, BenQ, Blizzard, Steam, CNET, IBM, GitHub, Microsoft, MySpace, NASA, Nintendo, NVIDIA, Sony, Symantec, Red Hat, Reuters, Siemens, RingCentral, Toyota, Yahoo, Buzzfeed.

Основную часть сбоя уже удалось устранить, доступ к сервисам начал восстанавливаться, однако какие-то проблемы всё ещё могут возникать.