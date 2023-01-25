Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейк Dead Space на PS5 займёт всего 30 ГБ

Ремейк Dead Space на PS5 займёт неожиданно мало места
Комментарии

Аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер ремейка Dead Space на PS5. Неожиданно, но тайтл займёт на диске всего 31 ГБ, что для современных проектов очень мало. С последующими патчами размер может стать чуть больше, но не критично.

А если кто-то уже сделал предзаказ Dead Space, то загрузить игру можно будет сегодня вечером. Обзоры проекта появятся завтра вечером — за день до релиза.

Фото: Twitter

Судя по всему, у EA Motive получится действительно отличный ремейк, который сохранит любовь к оригиналу и добавит нечто своё. По всем роликам складывается именно такое ощущение.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Serie, но в России игра официально не выйдет. К тому же в ней не будет поддержки русского языка.

Игроки вышли на улицы Escape from Tarkov: впечатления от патча 0.13 Игроки вышли на улицы Escape from Tarkov: впечатления от патча 0.13
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023