Ремейк Dead Space на PS5 займёт неожиданно мало места

Аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер ремейка Dead Space на PS5. Неожиданно, но тайтл займёт на диске всего 31 ГБ, что для современных проектов очень мало. С последующими патчами размер может стать чуть больше, но не критично.

А если кто-то уже сделал предзаказ Dead Space, то загрузить игру можно будет сегодня вечером. Обзоры проекта появятся завтра вечером — за день до релиза.

Фото: Twitter

Судя по всему, у EA Motive получится действительно отличный ремейк, который сохранит любовь к оригиналу и добавит нечто своё. По всем роликам складывается именно такое ощущение.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Serie, но в России игра официально не выйдет. К тому же в ней не будет поддержки русского языка.