Ремейк Dead Space на PS5 займёт неожиданно мало места
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Аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер ремейка Dead Space на PS5. Неожиданно, но тайтл займёт на диске всего 31 ГБ, что для современных проектов очень мало. С последующими патчами размер может стать чуть больше, но не критично.
А если кто-то уже сделал предзаказ Dead Space, то загрузить игру можно будет сегодня вечером. Обзоры проекта появятся завтра вечером — за день до релиза.
Фото: Twitter
Судя по всему, у EA Motive получится действительно отличный ремейк, который сохранит любовь к оригиналу и добавит нечто своё. По всем роликам складывается именно такое ощущение.
Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Serie, но в России игра официально не выйдет. К тому же в ней не будет поддержки русского языка.
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