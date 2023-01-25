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Хидео Кодзима назвал любимые фильмы и сериалы в 2022 году

Хидео Кодзима назвал любимые фильмы и сериалы в 2022 году
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Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в социальных сетях назвал свои любимые фильмы и сериалы, которые он смотрел в 2022 году. В его списке есть даже некоторые аниме, но в основном топ состоит из картин.

Среди них: «Топ Ган: Мэверик», «На Западном фронте без перемен», ««Аватар: Путь воды» и другие ленты. Среди сериалов геймдизайнер отметил «Разделение».

Любимые фильмы, сериалы и аниме Кодзимы в 2022 году

  • «Худший человек на свете»
  • «Топ Ган: Маверик»
  • «Маленькая мама»
  • «Бархатная королева»
  • «Нет»
  • «Ноябрь»
  • «RRR: Рядом ревёт революция»
  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Треугольник печали»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Пиноккио» Гильермо дель Торо
  • «План 75»
  • «Разделение»
  • «Ликорис Рикойл»
  • «Мужчина»
  • «Предложение»
  • Cyberpunk: Edgerunners

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

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