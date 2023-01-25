Хидео Кодзима назвал любимые фильмы и сериалы в 2022 году

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в социальных сетях назвал свои любимые фильмы и сериалы, которые он смотрел в 2022 году. В его списке есть даже некоторые аниме, но в основном топ состоит из картин.

Среди них: «Топ Ган: Мэверик», «На Западном фронте без перемен», ««Аватар: Путь воды» и другие ленты. Среди сериалов геймдизайнер отметил «Разделение».

Любимые фильмы, сериалы и аниме Кодзимы в 2022 году

«Худший человек на свете»

«Топ Ган: Маверик»

«Маленькая мама»

«Бархатная королева»

«Нет»

«Ноябрь»

«RRR: Рядом ревёт революция»

«На Западном фронте без перемен»

«Треугольник печали»

«Аватар: Путь воды»

«Пиноккио» Гильермо дель Торо

«План 75»

«Разделение»

«Ликорис Рикойл»

«Мужчина»

«Предложение»

Cyberpunk: Edgerunners

Фото: Twitter

Фото: Twitter