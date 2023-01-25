Хидео Кодзима назвал любимые фильмы и сериалы в 2022 году
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Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в социальных сетях назвал свои любимые фильмы и сериалы, которые он смотрел в 2022 году. В его списке есть даже некоторые аниме, но в основном топ состоит из картин.
Среди них: «Топ Ган: Мэверик», «На Западном фронте без перемен», ««Аватар: Путь воды» и другие ленты. Среди сериалов геймдизайнер отметил «Разделение».
Любимые фильмы, сериалы и аниме Кодзимы в 2022 году
- «Худший человек на свете»
- «Топ Ган: Маверик»
- «Маленькая мама»
- «Бархатная королева»
- «Нет»
- «Ноябрь»
- «RRR: Рядом ревёт революция»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Треугольник печали»
- «Аватар: Путь воды»
- «Пиноккио» Гильермо дель Торо
- «План 75»
- «Разделение»
- «Ликорис Рикойл»
- «Мужчина»
- «Предложение»
- Cyberpunk: Edgerunners
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
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