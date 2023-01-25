В России вырос спрос на пиратские фильмы. В лидерах «Аватар 2» и «Кот в сапогах 2»

Издание «Коммерсантъ» рассказало о самых популярных пиратских фильмах в России за последнее время. Журналисты опирались на данные Peer Trace, из которых стало известно, что россияне ежедневно скачивают с торрент-трекеров сотни тысяч копий зарубежных фильмов.

Так, самыми популярными картинами 22 января стали «Аватар 2: Путь воды» (168,6 тыс. загрузок в день) и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (167,2 тыс.), замкнула тройку чёрная комедия «Меню» с Рэйфом Файнсом (92,5 тыс. скачиваний). Это в несколько раз больше, чем популярность отечественного «Чебурашки», который скачали лишь 26,5 тыс. раз.

Самые популярные фильмы у пиратов за последние два месяца Фото: «Коммерсантъ»/ Peer Trace

Спросом у пиратов также пользуются и другие фильмы, вышедшие в 2022 году. Среди них «Чёрный Адам» (83,7 тыс. загрузок), «Топ Ган: Мэверик» (56,4 тыс. скачиваний) и «Тор: Любовь и гром» (33,6 тыс. скачиваний).

При этом статистика не учитывает просмотры в пиратских онлайн-кинотеатрах, которые становятся очень популярными в России. Как отметили в TelecomDaily, просмотры пиратского контента в 2022 году в целом выросли в два раза по сравнению с 2021-м.