Отечественное кино собрало больше 50% всей кассы в 2022 году — впервые за семь лет

Доля отечественного кино в кассовых сборах кинопроката по итогам 2022 года достигла 52,1%. Это произошло впервые с 2015 года, как следует из материала РБК со ссылкой на отчёт Фонда кино. Общие сборы в 2022 году составили 23,7 млрд рублей — это чуть больше тяжелейшего для кинотеатров 2020-го.

При этом в абсолютных значениях рост кассы российских фильмов не превышает 2 млрд рублей: в 2021 году отечественное кино заработало 10,4 млрд рублей, в 2022-м — 12,3 млрд рублей. Это тоже не самый высокий результат в истории: в 2018 году общая касса отечественного кино составляла 13,8 млрд рублей, а в 2017-м — 13 млрд рублей. Лидером по сборам в 2022-м стал отечественный фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы», который собрал 1,7 млрд рублей, в пятёрку лидеров вошёл и российский фильм «Сердце Пармы» — 0,9 млрд рублей.

Интересно, что после ухода крупных голливудских студий из России зарубежные фильмы от независимых студий всё равно пользовались большим спросом в стране. Кроме того, в топ-5 самых кассовых фильмов года попали три ленты Голливуда, вышедшие до марта: «Анчартед: На картах не значится» (1,6 млрд руб.), «Человек паук: Нет пути домой» (1 млрд руб.) и мультфильм «Зверопой-2» (0,7 млрд руб.). Совокупно только на эти премьеры приходится почти 14% годовых сборов.