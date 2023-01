Белла Рамзи: у сериала The Last of Us может появиться второй сезон

Недавно издание BBC взяло небольшое интервью у Беллы Рамзи, которая сыграла Элли в сериале The Last of Us. По словам актрисы, вопрос о втором сезоне шоу ещё не поднимался, но это лишь дело времени.

Как отметила Рамзи, если люди будут показывать заинтересованность и активность, то вторая часть The Last of Us точно не заставит себя долго ждать.

Если люди будут продолжать смотреть сериал, то, я думаю, вторая часть вполне вероятна. Всё зависит от ребят из HBO. Пока ничего не подтверждено, так что нам придётся просто подождать.

Известно, что события первого сезона шоу охватят всю первую часть игры. Вероятно, для второй части, в которой ключевой фигурой выступит Элли, HBO подберёт другую актрису, поскольку между первой и второй частями был временной скачок в пять лет.