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В России стартовали продажи ремейка Dead Space на ПК

В России стартовали продажи ремейка Dead Space на ПК
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Совсем скоро состоится релиз ремейка Dead Space — одного из самых знаковых хорроров в индустрии. К сожалению, в России игру официально не продают, однако издательство «Бука» вновь запустила продажи игры на ПК. Ключ для Origin можно приобрести за 4999 рублей и активировать в любом регионе.

Фото: «Бука»

Ранее издательство также продавало ключи для других невышедших игр в стране, включая Uncharted: Legacy of Thieves Collection, ремастер «Человека-паука» и «Майлза Моралеса», а также другие новинки.

Ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. Авторы не просто доработали оригинальную игру: они обновили практически все важные элементы, включая сюжетные моменты, боевую систему и графику.

Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space
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