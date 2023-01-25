Около 65% студентов России хотят зарабатывать с помощью киберспорта

«ВКонтакте» провела исследование среди студентов России старше 18 лет. В опросе приняли участие 500 человек. В ходе него удалось определить, что 33% респондентов проводят время за играми на ПК каждый день, а 30% играют пару раз в неделю.
Около 60% опрошенных проводят от одного до трёх часов за играми, а 7% студентов тратят более шести часов на подобные развлечения. При этом большая часть опрошенных, 48%, предпочитает играть в онлайн-игры, и лишь 36% любят играть в одиночку.
Также удалось определить, что 56% не готовы ради игр пропускать занятия в учебных заведениях. Наиболее востребованными жанрами у студентов оказались адвенчуры, стратегии, шутеры, RPG и сурвайвалы. По мнению опрошенных, в этом году наиболее популярными жанрами станут RPG и шутеры.
Около трети респондентов пытались пробовать зарабатывать на видеоиграх, а 65% студентов хотят сделать киберспорт своим главным источником дохода. При этом среди 500 опрошенных лишь 32% довольны своим ПК, а 41% хочет заменить устройство на более мощное.
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