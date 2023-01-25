Фильм «Чебурашка» слили на торренты

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Вчера на всех торрент-трекерах стал доступен новый фильм «Чебурашка». Причём семейную ленту на пиратских ресурсах можно скачать в хорошем качестве — в 1080p.

Фото: 1-torrent

Несмотря на доступность на пиратских порталах, фильм продолжает успешно идти в российском прокате. На прошлой неделе он поставил новый рекорд, собрав целых 5 млрд рублей.

«Чебурашка» — первая картина в истории наблюдений, которая смогла собрать более 5 млрд. До этого фильм стал первым в истории российского проката, которому удалось заработать более 4 млрд.

«Чебурашка» — семейный фильм, снятый Дмитрием Дьяченко, который поставил трилогию «Последний богатырь». По большей части эта картина — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории России, обогнав даже «Аватар» Джеймса Кэмерона.