Netflix отрицает, что участники реалити-шоу «Игра в кальмара» получили травмы

После оглушительного успеха сериала «Игра в кальмара» Netflix решил провести подобное и в реальной жизни. Реалити-шоу Squid Game: The Challenge должно вовлечь 456 игроков, каждый из которых поборется за денежный приз в размере $ 4,56 млн.
Съёмки шоу уже идут, а вместе с этим появились сообщения о том, что участники, казалось бы, реалити-шоу травмировались во время производства. В этом обвинили Netflix и плохое руководство самого проекта. Якобы из-за низкой температуры некоторые участники получили обморожение, а кого-то после игры в «Красный свет — зелёный свет» и вовсе уносили на носилках.
Netflix поспешил развеять информацию и отметил, что никаких жалоб со стороны участников не поступало. Более того, компания заботится о безопасности участников.
Хотя на съёмочной площадке было очень холодно – и участники были готовы к этому – любые заявления о серьёзных травмах не соответствуют действительности. Мы заботимся о здоровье и безопасности нашего актёрского состава и съёмочной группы и вложили средства во все соответствующие процедуры безопасности.
Даты выхода шоу Squid Game: The Challenge пока что нет.
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