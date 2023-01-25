Видео: редактор персонажа и прохождение миссии Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Игровые журналисты уже начали публиковать превью игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». Авторы портала GamesRadar поделились роликом, в котором показано полноценное прохождение одной из миссий, а также видео с процессом создания персонажа.
Прохождение одной из миссий в Hogwarts Legacy
В ролике с прохождением миссии можно оценить боевую систему — герой с помощью волшебной палочки поднимает врагов в воздух, а также обрушивает на них магию и окружающие предметы. Также можно оценить умение героя становиться невидимым и взламывать замки в формате мини-игры.
Редактор персонажа в Hogwarts Legacy
Судя по видео с созданием персонажа, настройка внешности будет довольно глубокой. Помимо пола, игра предложит выбрать один из нескольких заготовленных типажей, и потом настроить его индивидуальные черты — придать нужную форму лица, выбрать причёску, цвет кожи, очки и многое другое.
Hogwarts Legacy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series 10 февраля, а позже доберётся до PS4 и Xbox One. Летом игра выйдет на Nintendo Switch.
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