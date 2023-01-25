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Авторы «Ведьмака 3» выпустили расслабляющее видео с подсолнухами

Авторы «Ведьмака 3» выпустили расслабляющее видео с подсолнухами
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На официальном YouTube-канале серии «Ведьмак» вышло получасовое расслабляющее видео. Оно демонстрирует красивое, усеянное подсолнухами поле, которое располагается в Новиграде. В ролике показана локация из некст-ген версии «Ведьмака 3».

В видео не играет музыка — его сопровождает лишь атмосферный шум ветра и листвы. Авторы отмечают, что ролик помогает понять, что свет и тепло можно найти даже среди абсолютного мрака.

Пусть золотые подсолнухи Новиграда напоминают вам, что даже среди самых мрачных моментов всегда можно найти свет и тепло.

Недавно CD Projekt RED объявила о работе над крупным апдейтом для некст-ген версии «Ведьмака 3». По их словам, он значительно улучшит производительность и исправит множество проблем. Дата выхода патча неизвестна.

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