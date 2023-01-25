Кэтрин Зета-Джонс в восторге от работы с Дженной Ортегой над сериалом «Уэнсдей»

Кэтрин Зета-Джонс в хитовом сериале «Уэнсдей» играет Мортишу Аддамс — маму Уэнсдей. Актриса и жена знаменитого Майкла Дугласа в вечернем «Шоу Росса Кинга» рассказала о своих впечатлениях от нового проекта Тима Бёртона и о работе с Дженной Ортегой.
По словам Джонс, она была готова принять участие в любом творении Тима Бёртона. Актриса была по-настоящему шокирована, когда знаменитый постановщик предложил ей роль Мортиши Аддамс — для неё, как и для многих американцев — это культовый персонаж. Кэтрин также осталась более чем довольна работой исполнительницы главной роли Дженны Ортеги.
Дженна Ортега просто великолепна в роли Уэнсдей. Должна сказать, что я очень рада быть частью этого проекта.
«Уэнсдей» официально продлили на второй сезон. Недавно Дженна Ортега призналась, что до сих пор не может поверить, что именно эпизод с танцем полюбили миллионы фанатов по всему миру. Актриса считает сцену далеко не самой лучшей — она хотела бы переснять и доработать тот самый танец.
- 25 января 2023
-
19:53
-
19:25
-
18:51
-
18:30
-
18:05
-
17:34
-
16:56
-
16:26
-
16:03
-
15:58
-
15:55
-
15:29
-
15:25
-
15:20
-
14:48
-
14:46
-
14:45
-
14:24
-
14:10
-
14:02
-
13:52
-
13:36
-
13:06
-
13:02
-
12:41
-
12:40
-
11:55
-
11:32
-
11:20
-
11:16
-
10:38
-
10:01
-
09:34
- 24 января 2023
-
23:53
-
20:03