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Кэтрин Зета-Джонс: Дженна Ортега просто великолепна в роли Уэнсдей

Кэтрин Зета-Джонс в восторге от работы с Дженной Ортегой над сериалом «Уэнсдей»
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Кэтрин Зета-Джонс в хитовом сериале «Уэнсдей» играет Мортишу Аддамс — маму Уэнсдей. Актриса и жена знаменитого Майкла Дугласа в вечернем «Шоу Росса Кинга» рассказала о своих впечатлениях от нового проекта Тима Бёртона и о работе с Дженной Ортегой.

По словам Джонс, она была готова принять участие в любом творении Тима Бёртона. Актриса была по-настоящему шокирована, когда знаменитый постановщик предложил ей роль Мортиши Аддамс — для неё, как и для многих американцев — это культовый персонаж. Кэтрин также осталась более чем довольна работой исполнительницы главной роли Дженны Ортеги.

Дженна Ортега просто великолепна в роли Уэнсдей. Должна сказать, что я очень рада быть частью этого проекта.

«Уэнсдей» официально продлили на второй сезон. Недавно Дженна Ортега призналась, что до сих пор не может поверить, что именно эпизод с танцем полюбили миллионы фанатов по всему миру. Актриса считает сцену далеко не самой лучшей — она хотела бы переснять и доработать тот самый танец.

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