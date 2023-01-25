Разработка Atomic Heart завершена. Игра выйдет в срок

Студия Mundfish поделилась приятной новостью. Её ретрофутуристический экшен Atomic Heart ушёл на золото — это значит, что релиз игры переносить точно не будут. Хотя вероятность переноса есть — он равен 0,01%, как это было с Cyberpunk 2077 в 2020 году.
Авторы заявили, что Atomic Heart отправилась в печать на дисках, а её премьера на всех платформах состоится 21 февраля. Российский фантастический боевик выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Напомним: ПК-версия тайтла будет эксклюзивом VK Play в странах СНГ.
Спасибо нашим партнёрам и всем, кто причастен к этому увлекательному проекту! И, прежде всего, благодарим игроков за то, что остаётесь с нами и поддерживаете Atomic Heart!
Фото: Mundfish
Недавно стало известно, что официального выхода Atomic Heart на консолях в России не будет. Редакция Чемп. Play связалась со всеми представителями Atomic Heart и никто не смог подтвердить официальный релиз игры на консолях в РФ. Зарубежный издатель шутера Focus Entertainment подчеркнул, что у него нет каких-либо сведений о выходе игры на дисках на территории СНГ.
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