По сериалу «Уэнсдей» с Дженной Ортегой выйдет коллекционная игрушка Funko

Компания Funko открыла предзаказы на коллекционную виниловую фигурку Уэнсдей Аддамс из нашумевшего сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли.

На фигурке Уэнсдей можно разглядеть её пару косичек, чёлку и крошечными веснушки над носом — прямо как у Дженны Ортеги. Героиня одета в чёрно-серую форму Академии Невермор с гербом и в чёрные ботинки.

Funko Pop по сериалу «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли

Фото: Funko

Фото: Funko

Статуэтка поступит в продажу только в июне этого года, но её уже можно предзаказать за $ 12 (830 рублей). При этом специалисты уверяют, что весь тираж раскупят до полноценного старта продаж.

Недавно актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась, что она в восторге от работы с Дженной Ортегой над сериалом «Уэнсдей». Шоу уже официально продлено на второй сезон.