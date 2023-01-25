По сериалу «Уэнсдей» с Дженной Ортегой выйдет коллекционная игрушка Funko
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Компания Funko открыла предзаказы на коллекционную виниловую фигурку Уэнсдей Аддамс из нашумевшего сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли.
На фигурке Уэнсдей можно разглядеть её пару косичек, чёлку и крошечными веснушки над носом — прямо как у Дженны Ортеги. Героиня одета в чёрно-серую форму Академии Невермор с гербом и в чёрные ботинки.
Funko Pop по сериалу «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли
Фото: Funko
Фото: Funko
Статуэтка поступит в продажу только в июне этого года, но её уже можно предзаказать за $ 12 (830 рублей). При этом специалисты уверяют, что весь тираж раскупят до полноценного старта продаж.
Недавно актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась, что она в восторге от работы с Дженной Ортегой над сериалом «Уэнсдей». Шоу уже официально продлено на второй сезон.
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