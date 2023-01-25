Главное с презентации новой Forza Motorsport: геймплей и детали

На презентации Xbox и Bethesda наконец-то полноценно показали новую Forza Motorsport — мягкий перезапуск гоночной франшизы, который использует все особенности Xbox Series и ПК. К сожалению, точную дату выхода не раскрыли — просто в течение 2023 года.
На старте продаж ожидается порядка 500 машин со множеством элементов для кастомизации, 20 локаций (пять из них — полностью новые) с полностью динамической сменой дня и погодой. Нововведения позволяют сделать каждую гонку полностью уникальной.
Для воссоздания автомобилей использовали самые передовые технологии, поэтому даже краска на них выглядит чрезмерно реалистично, а вместе с трассировкой лучей это будет особенно заметно. Также проработали отображение грязи и уделили максимальное внимание звуку.
- 25 января 2023
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