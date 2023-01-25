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Redfall выйдет 2 мая. В кооп-шутере будет русская озвучка

Redfall выйдет 2 мая. В кооп-шутере будет русская озвучка
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Arkane провела показ своего кооперативного шутера Redfall, где подтвердила дату выхода игры — 2 мая на ПК и Xbox Series. С релиза игра будет сразу доступна в Game Pass. Вдобавок в Steam стартовали предзаказы, благодаря чему стало известно кое-что интересное.

Redfall выйдет с русскими субтитрами и даже дубляжом!

Это неожиданный ход, учитывая, что Bethesda и Microsoft прекратили продажи своих игр в России. Тем не менее, пока все заявленные на презентации игры оказались переведены в том или ином виде, а у Redfall даже есть дубляж.

А вот про саму Redfall ничего кардинально нового не рассказали. Зрителям в очередной раз показывали нарезки геймплея, где игроки сначала скрытно убивают врагов, а потом уже в открытую идут в бой. Хотя сама Arkane описывает игру иначе (как что-то близкое к Far Cry), но показывают постоянно что-то ближе к Left 4 Dead.

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