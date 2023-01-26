В России выпустят мрачный аналог антологии «Любовь, смерть и роботы»
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Онлайн-кинотеатр More.tv опубликовал тизер необычного проекта — «Антология русского хоррора: Красный состав». Это некий отечественный аналог антологии «Любовь, смерть и роботы» от Netflix.
Проект More.tv представляет собой серию короткометражных анимационных фильмов по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов, созданных разными режиссёрами в разных анимационных техниках. К работе привлекались мастера из США, Японии, Кореи и других стран.
В ролике можно увидеть фрагменты из нескольких короткометражек. Судя по всему, проект будет довольно мрачным и кровавым. К озвучке персонажей привлекали профессиональных актёров дубляжа.
Премьера проекта состоится на More.tv в феврале, но точная дата станет известна позже.
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