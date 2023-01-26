Раскрыты минимальные системные требования кооп-шутера Redfall

Во время вчерашней презентации Bethesda и Microsoft стала известна дата выхода вампирского шутера Redfall. Вместе с этим авторы раскрыли и минимальные системные требования проекта. Рекомендуемых требований пока что нет.

Для игры на минимальных настройках понадобятся видеокарта не хуже AMD RX 580 или NVIDIA GTX 1070 и 16 ГБ оперативной памяти. Вероятно, для игры на максимальных настройках железо потребуется более мощное.

Минимальные системные требования Redfall

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта — AMD RX 580 или NVIDIA GTX 1070 на 6 ГБ

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 100 ГБ

Redfall выйдет 2 мая для ПК и Xbox. Шутер получит полную поддержку русского языка, включая озвучку.