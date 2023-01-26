Секретная концовка в ремейке Dead Space откроется лишь в режиме «Новая игра+»
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Материал содержит спойлеры ремейка Dead Space.
Прямо к релизу создатели ремейка Dead Space из студии Motive поделились новыми деталями хоррора. Авторы заявили, что в режиме «Новая игра+» будет много отличий от первого прохождения игры, включая шестой уровень защитного костюма Айзека Кларка, новый вид некроморфов и секретную концовку, о которой пока ничего не известно.
При этом разработчики не хотят делиться более конкретными подробностями изменений и предлагают геймерам самим узнать, что именно они приготовили для перепрохождения игры. Кажется, у фанатов совсем скоро появится новые теории о космической вселенной.
Ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. Обо всех деталях проекта мы рассказали в отдельном материале.
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