Секретная концовка в ремейке Dead Space откроется лишь в режиме «Новая игра+»

Прямо к релизу создатели ремейка Dead Space из студии Motive поделились новыми деталями хоррора. Авторы заявили, что в режиме «Новая игра+» будет много отличий от первого прохождения игры, включая шестой уровень защитного костюма Айзека Кларка, новый вид некроморфов и секретную концовку, о которой пока ничего не известно.

При этом разработчики не хотят делиться более конкретными подробностями изменений и предлагают геймерам самим узнать, что именно они приготовили для перепрохождения игры. Кажется, у фанатов совсем скоро появится новые теории о космической вселенной.

Ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. Обо всех деталях проекта мы рассказали в отдельном материале.