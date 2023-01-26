Оценки фильма «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским удалили из «Кинопоиска»

25 января новый фильм Александра Невского «Нападение на Рио Браво» добрался до рейтинга 9,4/10 на отечественном «Кинопоиске» и стал самым высокооценённым фильмом на портале. В топе из 250 лучших картин новая работа российского актёра занимала 219-е место из-за того, что в составлении списка участвуют лишь регулярно голосующие пользователи.
Но спустя сутки оценка ленты пропала с сайта: теперь там написано, что для формирования рейтинга недостаточно оценок, хотя ещё вчера их там было более 8 тыс.
Оценка «Нападения на Рио Браво»
Фото: «Кинопоиск»
Пока неясно, с чем связано полное обнуление оценок фильма. Возможно, таким образом ресурс борется с возможной накруткой рейтинга от зрителей блогера BadComedian, который похвалил фильм и отметил, что сегодня не хватает подобных картин.
События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются в 1873 году в Восточном Техасе. Таинственный русский стрелок Иван Турчанинов приходит на помощь местному шерифу в борьбе с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил режиссёром картины.
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