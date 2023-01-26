Раскрыты детали ужасного происшествия со звездой Джереми Реннером

В начале января актёр Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, попал в страшное происшествие. На актёра наехала снегоуборочная машина и повредила некоторые части тела. Больше всего пострадала нога Реннера.

В данный момент актёр находится дома и проходит курс восстановление после травм, но изданию CNN удалось выяснить некоторые обстоятельства происшествия. Согласно информации, во время уборки снега во дворе Реннера находился его взрослый племянник. Актёр хотел помочь ему вытащить автомобиль из снега, вышел из снегоуборочной машины и не поставил её на ручной тормоз.

Со временем машина стала скатываться по склону прямо на племянника актёра. Реннер, сообщает шериф штата Невада, хотел изменить направление машины или попытаться её остановить, но в результате его затянуло гусеницами. На фото ниже можно увидеть актёра и его племянника.

Фото: Соцсети Джереми Реннера