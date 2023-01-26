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Продажи смартфонов в 2022 году обрушились до 10-летнего минимума

Продажи смартфонов в 2022 году обрушились до 10-летнего минимума
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По данным американской компании International Data Corporation, продажи смартфонов в 2022 году обрушились до 10-летнего минимума. Отмечается, что потребительский спрос снижается на фоне инфляции и проблем с экономикой.

Хотя в 2022 году всё ещё было отгружено 1,21 млрд смартфонов, поставки во время праздничного квартала впервые снизились по сравнению с предыдущим кварталом. По словам директора по исследованиям IDC Набилы Попал, подобного ещё не было.

Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Это связано с ослаблением спроса и высокими запасами.

Примечательно, что Apple сохраняет первое место по поставкам, а Samsung расположилась на второй позиции, при этом сами поставки компаний упали примерно на 15%. Также отмечается, что у потребителей может снижаться спрос на новые модели смартфонов, поскольку старые устройства до сих пор отлично справляются со своими возможностями.

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