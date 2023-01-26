«Это будет эпично». Звезда «Мятежной луны» Зака Снайдера — о фильме и экшене

Недавно актриса Клеопатра Коулмэн, которая сыграет важную роль в «Мятежной луне» Зака Снайдера, дала интервью изданию Collider и поделилась некоторыми подробностями ленты.

По словам Коулмэн, Зак Снайдер именно тот режиссёр, которому безумно нравится то, что он делает. Ещё актриса отметила, что сам фильм и, в частности, экшен, будут эпичными.

Я мало чего могу сказать, но скажу, что Зак — ещё один режиссёр, которому действительно нравится то, что он делает. Он подходит к этому с таким энтузиазмом, он управляет камерой в своём созданном мире. Я думаю, людям действительно понравится экшен. Актёры очень усердно работали над трюками, и это будет выглядеть действительно красиво. Это будет эпично. Это всё, что я могу сказать.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Лента выйдет в этом году.