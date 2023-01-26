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СМИ: Xiaomi и Honor полноценно вернутся в Россию

СМИ: Xiaomi и Honor полноценно вернутся в Россию
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Xiaomi и Honor решили вернуться на российский рынок. Китайские компании уже набирают в свои местные офисы персонал — логистов, маркетологов, пиарщиков и других специалистов. Обе корпорации не занимались маркетингом на территории РФ с весны 2022 года. Об этом сообщает издание «Известия».

Honor с марта 2022 года официально не ввозила в Россию свою продукцию. Сообщается, что теперь компания «усиливается», возобновив поставки своей техники. При этом журналисты «Известий» уверяют, что продукцию Honor продолжают поставлять в РФ и параллельным импортом.

А Xiaomi собирается усилить в России работу своего маркетингового отдела — компания в течении всего прошлого года ввозила свою продукцию с помощью своих многочисленных партнёров. Корпорации лишь нужно возобновить закупку рекламы на российских площадках и у лидеров мнений.

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