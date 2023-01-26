Джеймс Ганн: я не виноват в закрытии сериалов «Титаны» и «Роковой патруль»
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Сегодня стало известно о закрытии сразу двух супергеройских сериалов DC — «Титанов» и «Рокового патруля». Оба шоу завершатся на четвёртых сезонах. Авторы подготовят достойные концовки, чтобы не огорчать фанатов.
Джеймс Ганн в «Твиттере» прокомментировал закрытие «Титанов» и «Рокового патруля». Он заявил, что решение о закрытии этих шоу было принято ещё до того, как его и Питера Сафрана назначили главами киновселенной DC. Ганн пожелал создателям этих сериалов удачи и успехов.
Решение о завершении сериала было принято до нас. Но я, безусловно, желаю всего наилучшего талантливой группе создателей, актёров и остальной части команды, которая подготовила оба шоу.
Оба сериала получили в целом неплохие оценки от аудитории и критиков, но, судя по всему, они не вписываются в концепцию новой киновселенной DC, которую сейчас разрабатывают Сафран и Ганн.
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