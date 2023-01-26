СМИ: в России будут лицензировать иностранное ПО через суд

Автор законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного ПО — депутат Дмитрий Кузнецов — рассказал «Ведомостям», как он планирует наладить этот непростой механизм. Он с коллегами придумал два варианта лицензирования — оба будут происходить через судебную систему.
Первый вариант более упрощённый, им могут воспользоваться те, кто ранее приобретал лицензию той или иной программы. Этим компаниям или пользователем нужно будет прийти в суд и заявить, что компания-поставщик ушла из России, а аналогов этого программного обеспечения в стране нет. Они могут выбить разрешение на дальнейшее использование ПО без лицензии.
Второй механизм сложнее — компаниям или частным лицам нужно будет в суде доказать, что использование того или иного зарубежного ПО — первоочередная необходимость. Но это придётся юридически доказать.
Источники «Ведомостей» отмечают, что если этот законопроект в итоге примут, то Россию накроет волна исков и затяжных судебных процессов, которые будут длиться минимум год.
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