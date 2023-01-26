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Вышел полноценный трейлер «Антологии русского хоррора: Красный состав»

Вышел полноценный трейлер нашего ответа антологии «Любовь, смерть и роботы»
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Сегодня онлайн-кинотеатр More.tv опубликовал тизер необычного проекта — «Антологии русского хоррора: Красный состав». Это, можно сказать, отечественный аналог анимационного сборника «Любовь, смерть и роботы» от Netflix. Создатели решили поделиться и полноценным трейлером — он длиннее тизера на целых 43 секунды.

Полноценный трейлер «Антологии русского хоррора: Красный состав»

Новый анимационный проект More.tv — это серия короткометражных анимационных фильмов по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов, созданных разными режиссёрами в различных анимационных стилях. К работе привлекались мастера из США, Японии, Кореи и других стран.
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Премьера проекта состоится на More.tv в феврале, но точная дата станет известна позже.

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