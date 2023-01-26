Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» выйдет в России в феврале

Прокатчик Loonafilm выпустил дублированный трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» и объявил о выходе ленты в России. В нашей стране ленту можно будет посмотреть с 16 февраля во всех кинотеатрах страны — на следующий день после премьеры в США.

Компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Но отдыху и веселью приходит конец, когда в их дом врываются кровожадные монстры. Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.

Режиссёром будущего фильма выступит британский дебютант Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэл Скотт.

Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен благодаря тому, что в 2021 году права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то конкретному. Теперь любой желающий может снять свою историю про культового медвежонка без боязни нарушить авторские права.