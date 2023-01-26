Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» выйдет в России в феврале
Поделиться
Прокатчик Loonafilm выпустил дублированный трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» и объявил о выходе ленты в России. В нашей стране ленту можно будет посмотреть с 16 февраля во всех кинотеатрах страны — на следующий день после премьеры в США.
Компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Но отдыху и веселью приходит конец, когда в их дом врываются кровожадные монстры. Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.
Режиссёром будущего фильма выступит британский дебютант Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэл Скотт.
Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен благодаря тому, что в 2021 году права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то конкретному. Теперь любой желающий может снять свою историю про культового медвежонка без боязни нарушить авторские права.
Новость по темеПоявились новые кадры из фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд»
Комментарии
- 26 января 2023
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:14
-
10:25
-
10:05
-
09:30
- 25 января 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:33
-
23:18
-
23:14
-
21:53
-
21:27
Партнерский контент