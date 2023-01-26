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Кевин Файги: кинотеатры и фильмы Marvel никогда не умрут

Кевин Файги: кинотеатры и фильмы Marvel никогда не умрут
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Глава киновселенной Marvel Кевин Файги на днях обсудил с ведущим подкаста The Movie Business Podcast будущее кинотеатров и супергероики на большом экране. В целом, Файги видит будущее кинобизнеса более чем оптимистичным.

Мнение главы киновселенной Marvel о кинотеатрах

Файги завил, что эпидемии хоть и могут повлиять на кинотеатральный бизнес. Но у людей есть природная потребность в совместном опыте «поглощения нарративов».

Мой прогноз на будущее очень позитивный. Будет много перемен и потрясений, но люди всё ещё хотят быть в театре, плакать, радоваться и смеяться вместе.

Глава киновселенной Marvel также напомнил, что театральное искусство тоже более чем живо, а журналисты издания Variety и другие эксперты хоронили его ещё в далёком 1928 году — также, как сейчас хоронят кино на больших экранах.

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Мнение главы киновселенной Marvel о супергеройского кино

Файги напомнил, что он работает в Marvel Studios более 22 лет. И на втором году работы его нередко спрашивали, как долго продлится и когда прекратится хайп вокруг фильмов по комиксам. Кевин уверен, что супергероика в кино будет жить всегда, как и экранизации книжных бестселлеров.

Как думаете, зрители устанут от фильмов, основанных на книгах? Бессмысленный вопрос, потому что у большинства людей есть врождённое понимание того, что книга может быть чем угодно. В романе может быть рассказана какая угодно история.

Всё зависит от того, какую историю вы переносите на экран. Читатели, которые не увлекаются комиксами, не понимают, что в них всё точно так же.

Файги подчеркнул, что за последние 80 лет авторы комиксов Marvel рассказали массу «интересных, эмоциональных и новаторских историй», которые студия может перенести на большой и малый экраны.

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