Анонсирован чемпионат России по интерактивному футболу FIFA 23 с призовым 1 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) совместно с Российским футбольным союзом (РФС) объявила о проведении нового сезона чемпионата России по интерактивному футболу.

Лучшие киберфутболисты страны выявят сильнейшего игрока в FIFA 23. Призовой фонд турнира составит 1 млн рублей, старт соревнований намечен на 5 февраля.

Каждую неделю будут проходить отборочные, в которых смогут выступить все желающие в возрасте от 16 лет — регистрация на них уже открыта. На март и апрель запланирован онлайн-этап, а 14 мая состоится LAN-финал (место проведения будет объявлено позже).

Открытая квалификация — 5, 12, 19 и 26 февраля;

Основной этап — 18, 19, 25 и 26 марта, а также 8, 9, 16 и 23 апреля;

LAN-финал — 14 мая 2023 года.

Трансляции матчей турнира будут доступны в официальных группах РФС и ФКС России в социальных сетях, а также на официальном сайте чемпионата.