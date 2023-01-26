Леди Гага уже снимается в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом

Знаменитая певица и актриса Леди Гага на своей странице в соцсетях подтвердила, что Тодд Филлипс уже снимает сцены с её участием в сиквеле «Джокера».
Люблю тебя, мой соавтор Bloodpop. Я сейчас на съёмочной площадке, снимаюсь в большой любви к маленьким монстрам!
О том, что Леди Гага сыграет в фильме «Джокер: Безумие на двоих», стало известно летом прошлого года. Артистка играет в сиквеле взбалмошную Харви Квинн.
В декабре 2022-го Warner Bros. презентовала первый кадр из картины. На нём героя Хоакина Феникса бреют и готовят к заключению в лечебнице Аркхем, куда он попадает в финале первой части. Первым кадром авторы также подтвердили, что съёмочный процесс уже идёт.
«Безумие на двоих» продолжит историю Джокера — одного из самых известных злодеев в комиксах DC. Сиквел частично станет мюзиклом и расскажет о знакомстве героя со своей возлюбленной Харли Квинн в лечебнице Аркхем.
- 26 января 2023
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:14
-
10:25
-
10:05
-
09:30
- 25 января 2023
-
23:57