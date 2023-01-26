Первые оценки ремейка Dead Space. Первый настоящий хит 2023 года!
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Критики выпустили обзоры ремейка Dead Space — и все оказались в восторге от переосмысления классики. Сейчас на агрегаторах у новинки 89 баллов, то есть оценки фактически такие же, какие получил оригинал 15 лет назад.
Журналисты в один голос хвалят все нововведения, включая отказ от уровней в пользу «открытого мира корабля», систему «режиссёра» с уникальными ситуациями, новые типы загадок, переделку некоторых элементов и расширение сюжетных эпизодов. Все новые элементы оказались удачно вплетены.
Из обзора IGN (9/10)
Dead Space (2023) — превосходный ремейк и определённо лучший способ попробовать один из лучших хорроров на выживание, которые сама Capcom так и не сделала.
Оценки других СМИ:
- VG247 — 10/10
- Game Informer — 9/10
- GameSpot — 9/10
- ShackNews — 9/10
- PCGamesN — 9/10
- DualShockers — 8,9/10
- VGC — 8/10
- Wccftech — 8/10
Причём даже в обзорах, где поставлены оценки вроде «семёрки» (Metro), отмечают, что ремейк получился отличным, а серию определённо нужно продолжать.
Ремейк Dead Space выходит уже завтра на ПК, PS5 и Xbox Series.
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