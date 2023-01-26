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Первые оценки ремейка Dead Space. Первый настоящий хит 2023 года!

Первые оценки ремейка Dead Space. Первый настоящий хит 2023 года!
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Критики выпустили обзоры ремейка Dead Space — и все оказались в восторге от переосмысления классики. Сейчас на агрегаторах у новинки 89 баллов, то есть оценки фактически такие же, какие получил оригинал 15 лет назад.

Журналисты в один голос хвалят все нововведения, включая отказ от уровней в пользу «открытого мира корабля», систему «режиссёра» с уникальными ситуациями, новые типы загадок, переделку некоторых элементов и расширение сюжетных эпизодов. Все новые элементы оказались удачно вплетены.

Из обзора IGN (9/10)

Dead Space (2023) — превосходный ремейк и определённо лучший способ попробовать один из лучших хорроров на выживание, которые сама Capcom так и не сделала.

Оценки других СМИ:

  • VG247 — 10/10
  • Game Informer — 9/10
  • GameSpot — 9/10
  • ShackNews — 9/10
  • PCGamesN — 9/10
  • DualShockers — 8,9/10
  • VGC — 8/10
  • Wccftech — 8/10

Причём даже в обзорах, где поставлены оценки вроде «семёрки» (Metro), отмечают, что ремейк получился отличным, а серию определённо нужно продолжать.

Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space

Ремейк Dead Space выходит уже завтра на ПК, PS5 и Xbox Series.

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