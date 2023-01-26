Первые оценки ремейка Dead Space. Первый настоящий хит 2023 года!

Критики выпустили обзоры ремейка Dead Space — и все оказались в восторге от переосмысления классики. Сейчас на агрегаторах у новинки 89 баллов, то есть оценки фактически такие же, какие получил оригинал 15 лет назад.

Журналисты в один голос хвалят все нововведения, включая отказ от уровней в пользу «открытого мира корабля», систему «режиссёра» с уникальными ситуациями, новые типы загадок, переделку некоторых элементов и расширение сюжетных эпизодов. Все новые элементы оказались удачно вплетены.

Из обзора IGN (9/10)

Dead Space (2023) — превосходный ремейк и определённо лучший способ попробовать один из лучших хорроров на выживание, которые сама Capcom так и не сделала.

Оценки других СМИ:

VG247 — 10/10

Game Informer — 9/10

GameSpot — 9/10

ShackNews — 9/10

PCGamesN — 9/10

DualShockers — 8,9/10

VGC — 8/10

Wccftech — 8/10

Причём даже в обзорах, где поставлены оценки вроде «семёрки» (Metro), отмечают, что ремейк получился отличным, а серию определённо нужно продолжать.

Ремейк Dead Space выходит уже завтра на ПК, PS5 и Xbox Series.