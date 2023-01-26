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«Аватар 2» обошёл по сборам «Войну бесконечности» и стал пятым самым кассовым фильмом в истории

Свершилось! «Аватар 2» обошёл по сборам «Мстителей: Войну бесконечности»
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Общие сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» составили $ 2,055 млрд. Таким образом, лента Джеймса Кэмерона уже обошла «Мстителей: Война бесконечности», заняв пятое место топа самых кассовых картин в истории. Напомним, супергеройский эпос от Marvel собрал в мировом прокате $ 2,052 млрд.

Скорее всего, «Путь воды» скоро обойдёт по сборам другого «монстра» Disney — картину «Звёздные войны: Пробуждение силы», которая заработала в прокате $ 2,071 млрд. Затем сиквел «Аватара» вступит в борьбу с «Титаником», который принёс Кэмерону и его команде $ 2,194 млрд выручки.

Топ-10 самых кассовых картин в истории

  1. «Аватар» ($ 2,923 млрд).
  2. «Мстители: Финал» ($ 2,799 млрд).
  3. «Титаник» ($ 2,194 млрд).
  4. «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 2,071 млрд).
  5. «Аватар: Путь воды» ($ 2,055 млрд).
  6. «Мстители: Война бесконечности» ($ 2,052 млрд).
  7. «Человек-паук: Нет пути домой» ($ 1,92 млрд).
  8. «Мир юрского периода» ($ 1,671 млрд).
  9. «Король Лев» ($ 1,663 млрд).
  10. «Мстители» ($ 1,520 млрд).
«Аватар: Путь воды» — все рекорды фильма «Аватар: Путь воды» — все рекорды фильма
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