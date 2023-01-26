RAMZES666 перейдёт в Team Secret по Dota 2 — об этом сообщил Maelstorm
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Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов рассказал, что керри Darkside Романа RAMZES666 Кушнарёва пригласили в состав европейского клуба Team Secret по Dota 2.
Из-за этого результаты команды, в которой сейчас выступает российский киберспортсмен, резко упали.
Да, походу RAMZES666 в Secret позвали. Пташка нашептала. Уже сейчас, поэтому он не мотивирован. Теория такова, а как там на деле — не ясно. Поглядим.
Команда Darkside начала сезон с побед над NAVI и Nemiga, однако затем проиграла четыре матча подряд и вплотную приблизилась к зоне вылета из высшего дивизиона региональной лиги Dota Pro Circuit.
В свою очередь, нынешний состав Team Secret проиграл пять встреч из шести в рамках европейской DPC-лиги.
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